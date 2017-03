Hardware.Info zoekt part-time vertaler Nederlands-Engels

Door Hardware.Info vrijdag 17 maart 2017 15:45

Voor de Engelse versie van onze website zijn we op zoek naar een part-time vertaler (ca. 10 uur per week). Als vertaler maak je de Nederlandstalige reviews van Hardware.Info gereed voor publicatie op de Engelse versie van de site.

Om in aanmerking te komen, moet je de Engelse taal goed tot zeer goed machtig zijn, in woord maar uiteraard voornamelijk in geschrift. Een native speaker heeft de voorkeur. Ben je dit niet, maar beheers je de Engelse taal wel op dat niveau, dan nodigen we je ook uit om te solliciteren. Het gaat ons erom dat je schrijfkunsten goed genoeg zijn. Daarnaast is interesse in (en affiniteit met) computerhardware en consumentenelektronica essentieel.

De werkzaamheden kun je vanuit huis uitvoeren (of overal waar je een internetverbinding hebt). De vergoeding is op uurbasis.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met vertalergezocht@hardware.info. Je hoort dan zo snel mogelijk of je in aanmerking komt voor een proefvertaling.

Let op: we zijn uitdrukkelijk niet op zoek naar aanbiedingen van professionele vertaalbureaus. Acquisitie op basis van deze oproep – zowel door vertaalbureaus als bemiddelaars/uitzendbureaus/etc. – wordt niet op prijs gesteld.