Google komt begin volgend jaar met twee high-end smartwatches

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 23 december 2016 08:43, bron: TheVerge

Android Wear 2.0 staat voor volgend jaar op de planning, en zoals wel vaker bij een mobiel besturingssysteem van Google, wil de zoekgigant bij de lancering al een apparaat aan kunnen bieden. Jeff Chang, de product manager voor Android Wear bij Google, liet aan The Verge weten dat er vanaf de eerste dag zelfs al twee high-end smartwatches aangeboden gaan worden.

Daarvoor gaat Google zoals gebruikelijk samenwerken met andere fabrikanten; het tweetal zal dan ook geen merknaam van de softwareontwikkelaar dragen. Welke partner dat precies gaat zijn wilde Chang niet onthullen, maar wel weten we dat die in ieder geval al eerdere Android Wear-apparaten in het assortiment heeft.

Enkele grote vernieuwingen van de tweede iteratie op het besturingssysteem zijn de mogelijk om zelfstandig (zonder behulp van smartphone) apps te kunnen draaien, de ondersteuning van Android Pay (ook voor iOS) en tot slot de spraakassistent die we ook bij de Pixel-toestellen zagen. Uiteraard zullen bestaande Android Wear-smartwatches een update kunnen krijgen naar de nieuwe versie, al is voor bijvoorbeeld Android Pay wel specifieke hardware nodig.

Google zal in januari de laatste ontwikkelaars-versie van Android Wear 2.0 uitbrengen. Men verwacht overigens tijdens CES begin volgende maand al de eerste aankondigingen van nieuwe horloges.