Cyanogen beëindigt ondersteuning Cyanogen OS per 31 december - update

Door Luuk van Gestel zondag 25 december 2016 07:54, bron: Cyanogen, Nextpowerup, Androidpolice

Cyanogen heeft bekendgemaakt dat het zijn diensten voor Cyanogen OS gaat beëindigen vanaf 31 december dit jaar. Dit betekent dat er geen enkele Cyanogen-gerelateerde ondersteuning meer zal zijn, ook niet voor CyanogenMod. Volgens Cyanogen zal het open source project en de broncode publiekelijk beschikbaar blijven. Smartphones zoals de Yu Yureka, OnePlus One en de Wileyfox-telefoons krijgen vanuit Cyanogen geen ondersteuning meer en worden dus afhankelijk van de inbreng van de community.

Cyanogen is vooral bekend als het bedrijf dat aangepaste Android-versies uitbrengt onder de naam CyanogenMod. In juli 2016 werd bekend dat het bedrijf een andere koers zou gaan varen en heeft het een deel van het personeel ontslagen. Kirt McMaster werd vervangen als CEO door Lior Tal, met daarbij de aankondiging dat het bedrijf een modulaire OS zal gaan aanbieden. De nieuwe strategie is dat fabrikanten onderdelen kunnen kiezen zoals 'dynamische modules' en MOD's van Cyanogen Modular OS. Hierdoor kunnen bedrijven modules van Cyanogen gebruiken als versterking naast hun eigen software. Een volledige versie blijft echter nog wel een optie. Volgens de nieuwe strategie zou Cyanogen meer kans hebben om bij grotere partijen binnen te komen.

Update 08:42 - De ontwikkelaars van CyanogenMod zeggen in een verklaring dat ze een fork gaan maken onder de naam Lineage OS. CyanogenMod zou een slechte naam hebben gekregen door de recente strubbelingen bij het bedrijf en de ontwikkelaars zijn bang dat Cyanogen de merknaam verkoopt, waardoor een nieuwe naam voor de custom ROM nodig is.