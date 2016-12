In Win kondigt open X-Frame 2.0 behuizing aan

Door Michiel Berkhout zaterdag 24 december 2016 21:58, bron: TechPowerUp

Tijdens Computex werd hij reeds door In Win getoond; de X-Frame 2.0. Nu is de desbetreffende behuizing dan ook officieel door de fabrikant aangekondigd. Het betreft een open behuizing die nog het meeste op een zogenaamde ‘test-bench’ lijkt. Hij biedt plaats aan een ATX moederbord en kan zowel horizontaal als verticaal worden gepositioneerd. Ook wordt er een 1065 watt voeding meegeleverd.

De X-Frame 2.0 biedt ruimte voor één 5,25- vier 3,5- en twee 2,5-inch drives. Door het open ontwerp zit er geen directe limiet aan de lengte van videokaarten of de hoogte van CPU-koelers. In het bovenste compartiment is er plaats voor drie 120 mm ventilatoren waar een 360 mm radiator aan kan worden bevestigd. Het frontpaneel is voorzien van viermaal USB 3.1, waarvan éénmaal Type-C, evenals twee 3,5 mm-jackaansluitingen. De meegeleverde voeding betreft de In Win SI-1065, een volledig modulair exemplaar met een triple +12V-rail ontwerp (75A/25A/25A), verlichting en een USB-oplaadpoort.

De In Win X-Frame 2.0 draagt een adviesprijs van, houd je vast, 1499 euro.