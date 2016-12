'Voorpaneel Nokia D1C nu ook gelekt'

Door Mitchell Dragt maandag 26 december 2016 16:06, bron: @krispitech (Twitter)

Begin volgend jaar zouden de eerste Nokia smartphones moeten verschijnen. Het toestel met (code)naam D1C is al veelvuldig opgedoken en zou in twee varianten moeten komen. De achterkant en zijkanten zijn al op de foto gezet, maar nu is het voorpaneel uitgelekt.

De foto is afkomstig van het Chinese sociale netwerk Weibo en gedeeld door @krispitech op Twitter. Hij toont een zwart paneel, met onderaan de thuisknop en touch-knoppen voor terug en schakelen tussen apps. Deze zitten zeer dicht op de onderkant van het voorpaneel, met een nog onduidelijke reden. Het scherm, hoewel moeilijk zichtbaar, begint een stuk hoger pas. Of er daartussen nog iets zit, is onbekend. Bovenin prijkt het Nokia-logo, samen met een uitsnede voor de front-camera en de luidspreker.

Samen met de eerder gelekte achterkant en zijkanten van het toestel kunnen we een redelijk beeld krijgen van het mogelijke uiterlijk van de D1C. Begin volgend jaar zou hij gelanceerd worden.