Gebruikers Nexus 6P melden bootloop-probleem

Door Luuk van Gestel dinsdag 27 december 2016 09:14, bron: Nextpowerup

Een aantal gebruikers van de Nexus 6P melden een 'bootloop of death'-probleem. Degene die tegen de issue zijn aangelopen zeggen dat er geen software-oplossing of workaround is. De getroffen apparaten blijven deels opstarten tot het Google-logo, maar gaan niet verder. De smartphone blijft de bootloop houden totdat de batterij leeg is. Booten in recovery-modus blijkt niet mogelijk.

Volgens meldingen van gebruikers op Reddit lijkt het probleem zich alleen voor te doen bij apparaten waar Android 6.0 (Marshmallow) is geüpgraded naar Android 7.0 (Nougat). De issue is al enige tijd bekend bij Google. Het bedrijf omschrijft het als een "hardware-gerelateerd probleem" dat alleen bij "enkele gebruikers" voorkomt. Huawei heeft tot op heden nog geen reactie gegeven.

Google adviseert gebruikers contact op te nemen met de winkel waar de Nexus 6P is gekocht voor garantie. Gebruikers die een apparaat met een bootloop-probleem hebben gehad, kunnen in de Android Issue Tracker een ster geven, wat ervoor zorgt dat het bij Google onder de aandacht komt.