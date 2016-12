Gigabyte komt met ovaalvormige PC met i7 6700K en GTX 1080

Door Luuk van Gestel dinsdag 27 december 2016 15:25, bron: Gigabyte

Gigabyte komt met een nieuwe, ovaalvormige PC genaamd de Brix GB-GZ1DTi7-1080-OK-GW. Het gaat om een relatief klein systeem met als afmeting 276 x 384 x 128 mm. Wat vooral opvalt is de aanwezigheid van een RGB LED-strip aan de bovenkant van de PC, aan te sturen via een app van Gigabyte.

Het systeem bevat twee kleppen aan de bovenkant die vanzelf open gaan wanneer het systeem te warm dreigt te worden. Aan de onderkant van het systeem bevinden zich alle aansluitingen, inclusief audio, ethernet, stroom en video. De kabels kunnen netjes worden weggewerkt door een opening aan de zijkant.

Aan de binnenkant bevindt zich een Intel Core i7 6700K, 32 GB DDR4, een Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8GB videokaart, een Realtek ALC1150 audiocodec met TI Burr Brown OPA2134 audioversterker, ingebouwde 802.11ac (Intel Dual Band Wireless-AC 3165NGW) en Bluetooth 4.2. De PC komt met een 240 GB M.2 SATA SSD en een 1 TB harde schijf. Er is ruimte voor nog een 2,5-inch SSD / HDD. Qua connectiviteit is er gedacht aan USB 3.1 Type-A en Type-C (met ondersteuning voor Thunderbolt 3), drie keer USB 3.0, HDMI 2.0 en 5.1 audio-aansluitingen. Het netwerkverkeer wordt verzorgd door een Killer E2400. Op de voorkant bevinden zich twee USB 3.0-aansluitingen. Standaard is er Windows 10 Home geïnstalleerd.

Het systeem heeft een inhoud van tien liter en heeft afmetingen van 276 x 384 x 128 mm. Naast bovenstaande versie met GTX 1080, is er ook een versie met GTX 1070. De rest van de specificaties blijven gelijk. Op het internet wordt het systeem met een GTX 1080 aangeboden voor een prijs van gemiddeld 2.000 euro. Het is nog niet bekend of de desktops in Europa uitgebracht gaan worden. Eerdere Brix-modellen kwamen eerst in Azië uit voordat ze in Europa werden uitgebracht.