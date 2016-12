Mogelijk ook met SNES Classic Edition bij Nintendo

Door Michiel Berkhout dinsdag 27 december 2016 22:09, bron: NextPowerUp

Afgelopen jaar kwam Nintendo met de NES Classic Edition. Dit apparaat is in feite een replica van de originele NES, maar dan in een kleiner formaat en voorzien van een HDMI-aansluiting, zodat hij ook op moderne televisies kan worden aangesloten. Daarnaast zijn er geen losse cardridges meer vereist, maar staan er op het apparaat reeds 30 games geïnstalleerd.

Een zogenaamde 'trademark bot' heeft op Twitter een afbeelding van de controller van de SNES (tevens bekend als de Super Nintendo) gepubliceerd, die was bijgesloten bij recente documenten van het Japanse bedrijf. Dit zou erop kunnen wijzen dat Nintendo mogelijk ook aan een Classic Edition van de desbetreffende gameconsole werkt. Gezien het succes van de NES Classic Edition zou dit geen onwaarschijnlijke zet zijn.