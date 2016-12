Nintendo stelt Mario Kart 64 beschikbaar voor Wii U

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 29 december 2016 21:03, bron: Slashgear, Nintendo

Grote nieuwe spellen voor de Wii U hebben we de afgelopen maanden niet gezien, maar Nintendo heeft wel een dosis nostalgie gereed om dit jaar mee uit te zitten. Het heeft namelijk Mario Kart 64 beschikbaar gesteld voor de Wii U, uiteraard via de eigen 'Virtual Console'-emulator.

Nu de Switch-console voor de deur staat, wordt overigens ook niet verwacht dat Nintendo nog meer games voor de Virtual Console van de Wii U uit gaat brengen. Voor native games houdt het waarschijnlijk op bij The Legend of Zelda: Breath of the Wild, al is nog geen datum bekend waarop die game uit zal komen.

Mario Kart 64 voor de Wii U is via de officiële digitale kanalen van Nintendo voor een prijs van 9,99 USD. Als je het spel al in bezit hebt voor de oorspronkelijke Wii kun je het al voor 2 USD op de kop tikken.