'Android 7.0 Nougat-update voor Galaxy S7 en S7 Edge komt in januari'

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 30 december 2016 15:15, bron: AndroidAuthority

Via het Galaxy Beta-programma heeft Samsung aan gebruikers laten weten dat de officiële update naar Android 7.0 Nougat voor de Galaxy S7 en S7 Edge in januari op de planning staat. Het besturingssysteem werd eind augustus gelanceerd en is vooralsnog eigenlijk maar op enkele toestellen te vinden.

De bèta eindigt vandaag, en er zullen voor deze toestellen ook geen nieuwe bèta-versies van Android Nougat meer verschijnen. Eventuele bugs en feedback van die gebruikers kunnen dus uiterlijk vandaag nog doorgegeven worden. Wel wordt door Samsung nog een oogje gehouden op de 'community' kanalen.