Zotac heeft GTX 1080 Mini gereed voor CES

Door Steven Swart vrijdag 30 december 2016 21:02, bron: Tomshardware

In het kader van CES geeft Zotac nu al een sneak-peak van wat men kan verwachten. Zo kondigt de fabrikant de GeForce GTX 1080 Mini aan.

De nieuwe GTX 1080 Mini van Zotac heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een kleiner formaat. De exacte afmetingen houdt Zotac geheim voor CES, maar wel claimt het bedrijf dat het ''de kleinste GTX 1080 ter wereld'' is. Intern vindt men nog altijd 2560 Cuda kernen. De standaard kloksnelheid van de GPU bedraagt 1620 MHz en kan oplopen tot 1759 MHz. Er is totaal 8 GB aan GDDR5X-geheugen aanwezig.

Om het geheel koel te houden is er een koeler met twee fans aanwezig. De grafische kaart is kort, maar neemt nog steeds twee sloten in beslag. De stroomvoorziening gaat via een enkele 8-pin PCIe-stroomconnector. De adviesprijs moet Zotac nog bekend maken.