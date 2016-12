Tele2 begint een dag te vroeg met het jaar 2017

Door Michiel Berkhout zaterdag 31 december 2016 12:27, bron: droidapp

Telecomprovider Tele2 is een dag te vroeg begonnen met het jaar 2017. Althans, als je de tijdsynchronisatie van de desbetreffende bedrijf mag geloven. Zo zouden verschillende Android-smartphones vandaag niet 31 december 2016, maar 1 januari 2017 als datum aangeven.

Het probleem lijkt zich vooralsnog tot Android-toestellen te beperken en is alleen van toepassing indien de smartphone automatisch synchroniseert met de netwerktijd. Dat is dan ook de truc om het probleem handmatig op te lossen, door de synchronisatie uit te schakelen en de datum handmatig in te stellen.