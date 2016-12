Zotac werkt aan behuizing voor externe videokaart

Door Michiel Berkhout zaterdag 31 december 2016 14:53, bron: TechPowerUp

In navolging van onder meer Razer en PowerColor werkt nu ook videokaartfabrikant Zotac nu aan een externe behuizing voor videokaarten. Hij wordt tot op heden aangeduid onder de naam 'Zotac External Graphics Dock' en zal voor het eerst getoond worden tijdens CES 2017, dat komende week plaatsvindt.

De behuizing in kwestie wordt aangesloten middels Thunderbolt 3 en is voorzien van een PCI-Express 3.0-slot. Ook voorziet hij in drie USB 3.0-poorten en één USB 3.0-poort met ondersteuning voor Quick Charge 3.0, de stellaadstandaard van Qualcomm. Het geheel wordt gevoed door een 400W voeding.