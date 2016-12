Xiaomi werkt aan Yi 4K+ actiecamera

Door Michiel Berkhout zaterdag 31 december 2016 20:46, bron: GSM Arena

Afgelopen jaar lanceerde Xiaomi een nieuwe Yi actiecamera. Dit nieuwe model, ook wel de Yi 2 genoemd, voorziet onder meer in beeldstabilisatie en kan in een 4K-resolutie filmen bij een framerate van 30 frames per seconde. Er zit echter alweer een opvolger aan te komen; de Xiaomi Yi 4K+.

De Xiaomi Yi 4K+ zal voor het eerst getoond worden tijdens CES 2017, dat volgende week in Las Vegas (VS) zal plaatsvinden. Naar verluidt gaat het om ’s werelds eerste actiecamera die in staat is om in een 4K-resolutie te filmen bij een framerate van 60 fps. Verdere details ontbreken tot op heden.