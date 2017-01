LG komt met draadloze Bluetooth-speaker voor om je nek

Door Luuk van Gestel zondag 1 januari 2017 21:55, bron: LG

LG komt met een draadloze speaker met die om je nek gedragen kan worden. De LG Tone Studio bevat vier speakers, waarvan twee full-range aan de bovenkant en twee low-range speakers aan de onderkant. Volgens LG kunnen de speakers '3D surround sound' leveren. Aan boord bevindt zich een 'HiFi DAC' en het geluid is getuned in samenwerking met geluidsexperts van DTS. De halsband vibreert wanneer je gebeld wordt of een bericht krijgt. Ook komt de headset met Dual Play functionaliteit, waardoor twee Tone Studio headsets met elkaar kunnen verbinden om het geluid uit een enkele bron te delen.

De fabrikant introduceert ook de Tone Free oordoppen. De draadloze Bluetooth-oordoppen kunnen worden opgeladen wanneer ze zijn opgeborgen in de halsband, wat erg handig kan zijn als je veel onderweg bent. Daarnaast kun je met de Tone Free een oproep beantwoorden of negeren met een spraakcommando.

De bovenstaande producten zullen worden getoond tijdens CES 2017.