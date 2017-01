Dunne monitor van Dell met hardware in de voet

Door Mitchell Dragt maandag 2 januari 2017 14:39, bron: Engadget

Dell heeft een nieuwe monitor uit de doeken gedaan. De S2718D is een model met een dun scherm, wat men voor elkaar gekregen heeft door de hardware in de voet te plaatsen. De schermdiagonaal is 27 inch met een resolutie van 2560 x 1440 pixels. Er zou ondersteuning zijn voor HDR, maar exacte specificaties blijven achterwege.

Er is gebruik gemaakt van een paneel dat 99% van de sRGB-kleurenruimte ondersteunt en kijkhoeken heeft van 178 graden. HDR wordt ondersteund, maar niet zoals bij televisies met standaarden het geval is. De grotere contrasten en meer kleuren zouden wel weergegeven kunnen worden. Het dunne scherm is horizontaal de draaien en kantelbaar, middels een scharnier dat op achter op het paneel zit. In de voet zit alle hardware, dus is voornamelijk de voet wat zwaarder dan normaal. Daar zitten ook de poorten in, waaronder USB Type-C inclusief laden, HDMI 2.0 en een audio-uitvoer.

Vanaf 23 maart is de S2718D voor $700 te verkrijgen in de Verenigde Staten. De Nederlandse adviesprijs en beschikbaarheid zijn nog niet bekend gemaakt.