Silverstone komt met ruime ATX-behuizing

Door Mitchell Dragt maandag 2 januari 2017 19:08, bron: Silverstone

Silverstone heeft een nieuwe behuizing aangekondigd met een open indeling en een window. De RL06 is gebouwd uit plaatstaal en mist de 5,25"-bay vooraan. Wat wel vooraan aanwezig is, zijn 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 en audio-poorten. Onderin de kast zit een afdekplaat voor de voeding, die kabels aan het zwarte interieur onttrekt en drie 3,5-inch schijven huisvest. Doordat de kast binnenin open gehouden is, blijft er veel ruimte over. In het geheel van 45,5 x 20 x 47,7 cm past een videokaart van maximaal 34,8 cm lang, terwijl de CPU-koeler 158 mm hoog mag zijn.

Vooraan is achter redelijk open geperforeerd metaal plaats voor een drietal 120 mm-fans of twee 140 mm-modellen. Achterin kan nog een enkele 120 mm-ventilator, terwijl bovenin nog eens twee 120 of 140 mm-fans passen. Ook voor radiatoren voor waterkoeling is ruimte voorin. Hier maximaal 240 mm. Bovenin past eenzelfde koelblok, maar met een 3 cm restrictie voor de dikte. Achterin past nog een 120 mm-blok.

De RL06 komt in een normale variant en een Pro-versie. Het normale model wordt geleverd met alleen een 120 mm-fan achterin. Wie voor de Pro kiest krijgt voorin drie verlichte 120 mm-fans voorgeïnstalleerd. De kast komt in zwart/rood en wit. het normale model krijgt een adviesprijs mee van $80. Omgerekend en inclusief BTW iets meer dan €92. Van de Pro-variant is nog geen prijs gecommuniceerd.