CES: Panasonic kondigt EZW1004 OLED tv aan

Door Eric van Ballegoie woensdag 4 januari 2017 05:30

Panasonic laat vandaag weten dat het aan het begin van de zomer een nieuwe 4K OLED televisie met HDR-ondersteuning op de markt zal brengen. De EZW1004 wordt deze week voor het eerst getoond tijdens de CES beurs in Las Vegas. Hoewel het persbericht er geen melding van maakt, maken deze nieuwe televisies (vrijwel zeker) gebruik van OLED panelen van LG Display. Onduidelijk is of Panasonic gebruik kan maken van de nieuwe 2017 panelen van LG, of dat het panelen volgens de 2016 specificatie betreft. Volgens Panasonic overtreft de helderheid van nieuwe EZW1004 de CZ950 OLED tv uit 2015 in ieder geval met bijna een factor twee wat doet vermoeden dat het om de nieuwste generatie OLED panelen gaat. Daarnaast is de tv voorzien van een nieuwe Absolute Black Filter dat omgevingslicht en reflecties belooft te verminderen. De tv heeft heeft een groot kleurbereik en zou bijna de volledige DCI-P3 kleurruimte moeten kunnen weergeven.

Volgens Panasonic maakt haar OLED televisie gebruik van 'professionele beeldverwerking' waardoor 'het volledige contrast- en kleurpotentieel van de nieuwste OLED-schermtechnologie' ontgrendeld wordt. De televisie is voorzien van een bijzonder vormgegeven voet waarin Dynamic Blade speakers zijn ondergebracht.

De EZW1004 beschikt over Panasonic's nieuwe Studio Color HCX2-processor die voorzien is van 3D lookup tables om zo nauwkeurige kleurweergave mogelijk te maken. De HCX2-processor zou bovendien helpen om detailweergave in bijna zwarte delen van het beeld te verbeteren. Volgens Panasonic ondersteunt de EZW1004 naast HDR10 ook de nieuwe Lybrid Log Gamma HDR standaard, over ondersteuning voor Dolby Vision wordt niet gesproken. HDR beelden kunnen uiteraard weergegeven worden via externe HDMI bronnen, maar ook de ingebouwde apps voor Netflix, Amazon en YouTube zijn geschikt voor HDR. De televisie heeft op dit moment nog geen Ultra HD Premium certificaat, maar Panasonic verwacht dat dit bij release wel het geval zal zijn.

De EZW1004 komt alleen beschikbaar in 65 inch formaat, en zal in Europa vanaf juni dit jaar te koop zijn.