CES: Linksys komt met Velop-routers voor mesh-netwerken

Door Luuk van Gestel dinsdag 3 januari 2017 19:15, bron: Linksys

Linksys kondigt vandaag zijn nieuwe lijn Velop-routers aan. Het gaat om Tri-Band modulaire MU-MIMO WiFi-routers ontwikkeld voor mesh-netwerken. Het design van de routers is zo klein en 'elegant' mogelijk uitgevoerd zodat de routers 'overal kunnen worden geplaatst', aldus Linksys.

De Velop-routers ondersteunen 802.11ac en bij gebruik van meerdere apparaten voor een mesh-netwerk zorgen. De netwerktoplogieën punt-naar-punt, lijn, tree of ster zijn in te stellen. Alle Velop-routers worden in een netwerk als identiek gezien. Wanneer de verbinding tussen twee routers wegvalt, pakken de andere nodes de verbinding op door zichzelf te configureren. Onderling brengen de routers een 5 GHz-verbinding tot stand. Volgens de fabrikant zijn drie routers voldoende om een grote woning van dekking te voorzien. Er is echter een mesh-netwerk tot vijf routers op te zetten.

Elke node wordt geconfigureerd door middel van een Linksys-app (iOS en Android), die Bluetooth gebruikt voor de communicatie tussen het mobiele apparaat en de router(s). De routers bevatten een 716 MHz quadcore SoC met Cortex A7-cores, drie WiFi-radio's (één keer 2,4 GHz en twee keer 5 GHz), 512 MB DDR3 RAM en 4 GB flashgeheugen. Het apparaat heeft De zes antennes zitten dankzij de verticale oriëntatie bovenin de routers geplaatst, wat volgens Linksys een maximaal bereik moet geven. Sommige antennes sturen signalen naar links of rechts, de anderen naar boven of naar beneden. De voet van de router bevat uitsparingen waarin stroom- en netwerkpoorten zijn verborgen en kunnen de kabels dankzij rubberen inkepingen worden vastgezet.

Volgens Linksys werken de Velop-routers met Amazon Alexa om bijvoorbeeld gastnetwerken met spraakbesturing in- en uit te schakelen, of bijvoorbeeld het WiFi-wachtwoord te verkrijgen van het gastnetwerk.

Vanaf 15 januari zijn de routers in bundels van één, twee of drie routers te koop voor prijzen van respectievelijk 249 euro, 429 euro en 599 euro.