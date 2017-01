CES: Huawei brengt betaalbare Honor 6X met dubbele camera naar Europa

Door Mark van de Luijtgaarden woensdag 4 januari 2017 00:51

Op de CES heeft Huawei de Honor 6X voor de rest van de wereld aangekondigd; in oktober bracht de fabrikant het toestel al in thuisland China op de markt. Het is een mid-range model met een dito prijs, maar is desondanks uitgerust met behoorlijk capabele hardware.

Wellicht het meest in het oog springende is de dubbele camera met daaronder de vingerafdruklezer. De 12-megapixel sensor verzorgt het grootste deel van het plaatje, terwijl het extra 2-megapixel exemplaar voor extra diepte moet zorgen. Daarnaast kan hiermee de dieptescherpte achteraf aangepast worden. Ook niet vergeten is phase detect auto focus (PDAF), functionaliteit die het scherpstellen moet versnellen.

De Honor 6X is afgedekt met een 5,5-inch IPS-paneel met 1920 bij 1080 beeldpunten, met daaronder een Kirin 655 octa-core SoC. Verder is gedacht aan 3 of 4 GB werkgeheugen, naast 32 of 64 GB uitbreidbare eMMC 5.1-opslag. De geïntegreerde modem ondersteunt 4G/LTE, 802.11n WiFi en Bluetooth 4.1. Het geheel meet overigens 150,9 x 72,6 x 8,2 millimeter, weegt 162 gram en wordt gevoed door een accu van 3.340 mAh.

In Nederland moet de Honor 6X vanaf vandaag verkrijgbaar zijn in het grijs, zilver en goud. Voor het model met 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslag betaal je 249 euro, terwijl voor respectievelijk 4 GB en 64 GB zo'n 299 euro neergeteld moet worden. Op de persconferentie was het bedrijf overigens trots op de 100 miljoen gebruikers die het in 3 jaar tijd aan zich gebonden heeft.