CES: Acer introduceert gebogen monitor met oog-tracking en 240 Hz-modellen

woensdag 4 januari 2017

Acer heeft op CES een aantal nieuwe monitoren gepresenteerd. Het bedrijf komt naar eigen zeggen met 's werelds eerste gebogen 21:9-monitor met oog-tracking. Daarnaast zijn er nog twee nieuwe G-Sync monitoren in de Predator-serie met een verversingssnelheid van 240 Hertz

De Z301CT betreft het model met Tobii oog-tracking. Het bewegen van de ogen kan als extra invoer dienen voor acties en verschillende grote titels ondersteunen het al. Het beeld beweegt mee als je bijvoorbeeld naar een hoek van het scherm kijkt. In de kern is het een 30-inch monitor met een beeldverhouding van 21:9. De resolutie is 2560 x 1080 pixels met een maximale verversingssnelheid van 200 Hz. De kromming is 1800R, ofwel de kromming van een cirkel met 1800 mm diameter. Het scherm is tevens 120 mm in hoogte verstelbaar, waarnaast hij -5 tot 35 graden gekanteld kan worden. Ook zitten er twee luidsprekers in.

Hiernaast komt Acer nog met een tweetal G-Sync schermen. De XB252Q en de XB272 hebben een schermdiagonaal van respectievelijk 24,5 en 27 inch. De resolutie is 1920 x 1080 pixels met een opgegeven contrast van 1000:1. Nvidia positioneert deze modellen voor game-tournooien, vanwaar de maximale verversingssnelheid 240 Hertz bedraagt. Er is ook een optie voor Nvidia ULMB, wat inhoudt dat er tussen de reguliere beelden zwarte beelden weergegeven worden om bewegingen accurater weer te geven. Dit kan echter alleen op bepaalde frequenties. Daarnaast is nog G-Sync aanwezig, maar beide kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden.

Voor de ergonomie is het tweetal 115 mm in hoogte verstelbaar, -5 tot 20 graden te kantelen en 45º te draaien in beide richtingen. Ook worden de ogen beschermd tegen blauw licht en flikkerende beelden, middels een blauw-lichtfilter en dim-technieken. Aansluiten gebeurt via HDMI of DisplayPort 1.2. Verder ontbreekt het ook hier niet aan speakers, met als extra een USB 3.0 hub met vier poorten.

De prijs en beschikbaarheid van de Z301CT zijn nog niet bekend. De Predator XB252Q is vanaf april verkrijgbaar voor €629, terwijl zijn grotere broer rond diezelfde tijd €699 op moet brengen.



De Z301CT.



En de XB252Q.