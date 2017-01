CES: Linksys breidt Max Stream-productlijn uit

Door Richard Schouw woensdag 4 januari 2017 20:40, bron: Linksys

Linksys introduceert tijdens CES twee nieuwe 802.11ac Tri-Band MU-MIMO-routers. Deze vormen een aanvulling op de Max Stream productreeks. De EA8300 is een AC2200 Tri-Band MU-MIMO-router waarvan de prijs beneden de € 200,-- blijft, terwijl de EA9300 een AC4000 Tri-Band MU-MIMO-router betreft. Naast beide routers wordt ook de nieuwe AC1200 MU-MIMO USB-adapter (WUSB6400M) gepresenteerd.

De Max-Stream AC2200 is, zoals gezegd, voorzien van geavanceerde draadloze AC-technologieën zoals Multi-User MIMO (MU-MIMO) en Tri-Band. Deze moeten samenwerken om gelijktijdig draadloze verbindingen met dezelfde snelheid beschikbaar te stellen aan diverse verbonden apparaten. De AC2200 moet voorzien in eenvoudige installatieopties die het mogelijk maken om snel een netwerk in te richten met de Linksys-app. Met deze app kan de EA8300 op afstand worden beheerd vanaf een mobiel apparaat.

De EA9300 is voorzien van de meest recente draadloze 802.11ac-technologie, MU-MIMO, Tri-Band en zes externe antennes die samenwerken. Ook bij deze router moet de Linksys-app het mogelijk maken om snel een thuisnetwerk of klein kantoornetwerk in te richten. Daarnaast is ook in dit geval beheer op afstand mogelijk.

De AC1200 Dual-Band USB-adapter met MU-MIMO moet je in staat stellen om laptops en PC’s te verbinden met een draadloos AC-netwerk en een MU-MIMO-router. De adapter stelt je in staat ook oudere machines te upgraden naar de meest recente draadloze technologie.