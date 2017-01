CES: Viertal robots van LG voor thuis en op het vliegveld

Door Mitchell Dragt woensdag 4 januari 2017 22:43, bron: LG

LG heeft met CES flink ingezet op robots. In totaal komen er vier nieuwe modellen, waaronder de Hub Robot met Amazon Alexa voor thuis, eentje die het gras gaat maaien, een wegwijs-robot voor op et vliegveld en eentje die het vliegveld op industriële wijze schoonhoudt.

Voor thuis

De Hub Robot kan gebruikt worden om het slimme huishouden te bedienen. Even muziek afspelen of bijvoorbeeld de inhoud van de koelkast controleren kan. Dat kan via spraakbediening middels Alexa van Amazon. Wat de robot aan informatie heeft, vertelt hij of zij je. Ook zit er een schermpje op om beelden te tonen. Twee bewegende ogen en de mogelijkheid om te bewegen, maken hem wat persoonlijker. Zo kan hij bijvoorbeeld ook knikken voor ja. De robot is ook slim van zichzelf, want hij houdt in de gaten of er iemand thuis is en wie dat dan is. Vervolgens leert hij verschillende dingen te doen voor verschillende personen. Kleinere hulprobots kunnen daarnaast nog in huis geplaatst worden.

Ook komt de Lawn Mowing Robot op de markt. Deze moet met een flink arsenaal aan sensoren precies weten waar hij is, wat er gemaaid moet worden en hoe dat het efficiëntste kan.

Op het vliegveld

Voor op het vliegveld komt LG ook met twee robots. De Airport Guide Robot moet vooral de reiziger helpen in het Engels, Chinees, Japans en Koreaans. Hij heeft een scherm aan de voorkant en kan bewegen en zich verplaatsen. Er kan bijvoorbeeld een boarding-pass ingestoken worden, waarna meteen alle informatie aan de reiziger verteld wordt. Mocht de reiziger de weg niet weten, dan kan de robot de weg wijzen door mee te rijden.

Een vliegveld moet ook schoongehouden worden, waarvoor de Airport Cleaning Robot in het leven geroepen is. Dit betreft geen huis, tuin en keuken-modelletje, maar een volwaardig industrieel model. Hij kan alles schoonmaken dat zich op de vloer bevindt, van tapijt tot tegels. Hiervoor is een groot stof-reservoir aanwezig om rommel op te vangen die opgezogen is. Verschillende borstels moeten voor het grovere werk zorgen. Ook deze robot is slim genoeg om met sensoren en camera's te bepalen waar hij heen kan - en dat onthouden voor de volgende keer dat hij ergens komt.

De vliegveld-robots komen binnenkort naar Seoul Incheon, het vliegveld van de hoofdstad van Zuid-Korea.



De Airport Guide Robot op zijn uitvalsbasis.



De Airport Cleaning Robot.



Van links naar rechts de Hub Robot, zijn kleine hulpje en de Airport Guide.