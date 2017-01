HDMI 2.1 aangekondigd - ondersteuning voor 8K 60hz, dynamische HDR en eARC

Door Luuk van Gestel donderdag 5 januari 2017 07:44, bron: HDMI

Het HDMI Forum heeft versie 2.1 van de HDMI-standaard aangekondigd. De nieuwe standaard specificeert hogere videoresoluties en verversingssnelheden, waaronder 4K 120Hz, 8K 60hz, Dynamic HDR en een toegenomen bandbreedte naar 48 Gbit/s.

De HDMI 2.1-standaard is backwards compatible, maar een nieuwe 48G-kabel is benodigd om de toegenomen bandbreedte te kunnen behalen. Door die handbreedte is 4K 60Hz met 10-bit kleur en YUV 4:4:4 ook mogelijk, al zijn de meest denkbare videobronnen YUV 4:2:0, zoals UHD Blu-ray. Dankzij Dynamic HDR kan HDR-metadata wat per frame anders is meegestuurd worden.

De standaard ondersteunt eARC, waarbij objectgebaseerde audio, zoals Dolby Atmos en DTS:X, via het audio-returnkanaal kunnen lopen. Bij HDMI 2.0 is dat nog 'beperkt' tot bijvoorbeeld Dolby Digital en DTS.

Nieuw is ook Game Mode VRR, wat staat voor een variabele verversingssnelheid. Het zorgt ervoor dat de GPU en het beeldscherm synchroon werken, wat stotteren en tearing moet voorkomen.

HDMI 2.1 wordt gelanceerd in het tweede kwartaal van 2017.