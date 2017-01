CES: Nieuwe NW-A35 Walkman en Extrabass draadloze speakers bij Sony

Door Luuk van Gestel donderdag 5 januari 2017 02:00, bron: Sony

Sony kondigt een nieuwe Walkman aan: De NW-A35. In feite is het dezelfde stijl als de h.ear-serie, maar dan met enkele nieuwe toevoegingen. Ook komt de fabrikant vandaag met een toevoeging aan het assortiment Extrabass draadloze speakers.

De NE-A35 Walkman weegt 98 gram en is daardoor een lichtgewicht te noemen. De walkman is compatibel met NFC en Bluetooth voor draadloos contact met speakers of een hoofdtelefoon. Volgens Sony heeft de walkman een batterijduur van 45 uur wanneer er MP3-bestanden worden afgespeeld, of 30 uur met High-Res audio (DSD-formaten worden ondersteund).

De walkman is uitgevoerd met vijf POSCAP condensatoren die als stroomvoorziening dienen voor de S-Master HX digitale versterker. Vervorming en ruis worden op deze manier geminimaliseerd, aldus Sony. Ook heeft de walkman twee klokoscillators. Het toestel heeft een 3,1-inch touchscreen en knoppen aan de zijkant. Het intern geheugen is 16 GB groot en kan via een microSD-kaart worden uitgebreid. Bij de walkman wordt een Hi-Res Audio Digital Noise Cancelling in-ear koptelefoon geleverd, waardoor er minder last is van omgevingsgeluid.

De nieuwe Walkman NW-A35 is vanaf februari 2017 in de Benelux verkrijgbaar in vijf kleuren: Viridian Blue, Cinnabar Red, Charcoal Black, Lime Yellow en Bordeaux Pink.

Het assortiment Extrabass-speakers is uitgebreid met vier nieuwe modellen. Ze komen in vier formaten en diverse kleuren, elk met Extrabass-technologie wat voor dreunende bassen moet zorgen. De draadloze speakers zijn uitgerust met lichtjes, instelbare dj-effecten en Extrabass-functies. Tevens zijn de speakers spatwaterdicht (IPX5).

Met Wireless Party Chain kunnen tot tien speakers draadloos met elkaar verbinden. Via de functie 'Speaker Add' kunnen twee speakers van hetzelfde model draadloos aan elkaar verbinden. De SRS-XB40 is uitgerust met clubverlichting via led-perimeterverlichting, een strobe en een speakerlichtje. De lichtstrook vormt patronen in wit en alle kleuren van de regenboog. De SRS-XB30 heeft een gelijkwaardige lichtstrook en strobe en de SRS-XB20 is uitgevoerd met een lichtstrook in een bij de speakeruitvoering passende kleur.

De SongPal app van Sony werkt als afstandsbediening: gebruikers kunnen er muziek mee afspelen, de verlichting bedienen, de geluidsmodus instellen en een speaker toevoegen. Nieuw voor de draadloze speakers van 2017 is de Fiestable app. Deze biedt meer persoonlijke controle over de SRS-XB40: er zijn dj-effecten voorzien en de lichtkleuren kunnen in een handgebaar veranderen.

De draagbare speakers maken draadloos verbinding via Bluetooth en NFC. De modellen kunnen horizontaal of verticaal geplaatst worden. Sony claimt een batterijtijd van 24 uur. Wanneer de batterij bijna leeg is, laat de speaker automatisch een gesproken bericht horen.

De SRS-XB40 Extrabass draadloze speaker is er in blauw, zwart of rood en is vanaf maart 2017 in de Benelux te koop voor ongeveer 230 euro.

De SRS-XB30 Extrabass draadloze speaker is er in blauw, zwart, rood, groen of wit en is vanaf maart 2017 in de Benelux te koop voor ongeveer 170 euro.

De SRS-XB20 Extrabass draadloze speaker is er in blauw, zwart, rood, groen of wit en is vanaf maart 2017 in de Benelux te koop voor ongeveer 120 euro.

De SRS-XB10 Extrabass draadloze speaker is er in het blauw, zwart, rood, groen, wit of geel en is vanaf maart 2017 in de Benelux te koop voor ongeveer 60 euro.