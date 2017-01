CES: Nieuwe Nvidia Shield aangekondigd met ondersteuning voor 4K HDR streaming

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 5 januari 2017 04:31, bron: Nvidia

Tijdens de keynote op de CES heeft Nvidia een tweede generatie Shield aangekondigd, de op Android-gebaseerde TV-box van het bedrijf. De naamgeving heeft men eigenlijk weinig veranderd, al is wel 'Android' uit de naam verdwenen. De belangrijkste nieuwe feature is de volledige ondersteuning van streaming in 4K HDR via Netflix en Amazon. Daarnaast kan via de Steam-app nu games in-house gestreamd worden vanaf de Shield.

Aan de basis staat nog altijd een Tegra X1 system-on-a-chip van Nvidia zelf, met daarin een behoorlijk krachtige GPU met 256 rekenkernen. Het is mogelijk dat die nog gebaseerd is op Maxwell, al is het tegelijkertijd niet onwaarschijnlijk dat men een nieuwe chip gebruikt met de nieuwere Pascal GPU-technologie aan boord. Wederom komt er overigens een model met 16 GB flashopslag, naast een duurder model met een 500 GB harddisk.

Nieuw is onder andere natuurlijk Android 7.0 Nougat, al is ook HDMI 2.0b toegevoegd. De controller heeft daarnaast nu een IR-zender, zodat ook zonder HDMI CEC het volume van een TV of receiver aangepast kan worden. Ook zijn Google Assistant-spraakcommando's aan de featureset toegevoegd, zonder dat je daarbij een knop hoeft in te drukken. Tot slot is er eindelijk een app voor Amazon Prime-video.

De meeste andere zaken die in de presentatie werden genoemd (zoals ondersteuning voor HDR, Dolby Atmos, DTS:X) doet de oude Shield ook met de nieuwste firmware. Die is trouwens per direct end-of-life en krijgt een "(2015)"-achtervoegsel; alles wat nu nog te koop is komt uit oude voorraden. Aangezien er ook een nieuwe controller is, krijgt ook de eerste versie daarvan eveneens een 2015-achternaampje.

Nieuwe modellen, per direct verkrijgbaar:

Nvidia Shield TV 16GB (199,99 USD)

Nvidia Shield TV Pro 500 GB (299,99 USD)

Nvidia Shield Remote (49,99 USD, standaard bij de Shield meegeleverd)



Boven de Shield TV Pro (500 GB), onder de instapversie met 16 GB

Nvidia Spot

Verder heeft Nvidia de Spot laten zien, een AI-assistent die overal in je huis te bereiken moet zijn. Je kunt er meerdere in huis ophangen, en worden vervolgens allemaal via WiFi door één Shield aangestuurd.

Aan de hand van far-field processing en echo cancellation moet de microfoon in de Spot spraak tot ongeveer zes meter helder op kunnen vangen. Als er meerdere een stem horen, wordt via triangulation de plaats van de persoon bepaald en vervolgens de spraakopname middels beam forming geoptimaliseerd voor die persoon.

De Nvidia Spot wordt ergens de komende maanden aangekondigd en zal los verkrijgbaar worden.