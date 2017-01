CES: USB-flashdrive met capaciteit van 2 TB bij Kingston

Door Luuk van Gestel donderdag 5 januari 2017 10:38, bron: Kingston

Tijdens CES heeft Kingston een opvolger aangekondigd van zijn in 2013 geïntroduceerde Kingston DataTraveler HyperX Predator 3.0. De nieuwe DataTraveler Ultimate Generation Terabyte komt beschikbaar in twee varianten met capaciteiten van 1 TB en 2 TB.

De Ultimate GT biedt ondersteuning voor USB 3.0 en zou volgens Kingston hoge lees- en schrijfsnelheden bieden, al is daar nog geen informatie over bekend. De behuizing van de stick is gemaakt van een zinklegering en is 72 x 27 x 21 mm groot.

Kingston geeft vijf jaar garantie op de Ultimate GT, maar heeft nog geen prijzen bekendgemaakt. Hij zal niet goedkoop zijn, want zijn voorganger kende een introductieprijs van rond de 1.200 euro.