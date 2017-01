CES: Razer onthult Project Valerie: gaming-laptop met drie 17,3" G-Sync-schermen - update foto's

Door Mark van de Luijtgaarden zondag 8 januari 2017 21:33, bron: Razer

Vermoedelijk met het motto "kijk eens wat wij kunnen" heeft Razer op de CES Project Valerie voorgesteld. Deze laptop is volgens het bedrijf de eerste ter wereld die meteen drie schermen geïntegreerd heeft, die overigens meteen een flinke afmeting van 17,3 inch per stuk hebben en G-Sync ondersteunen.

Ook de resolutie is niet bescheiden gehouden: ieder IGZO-paneel telt 3840x2160 pixels, voor een totale werkruimte van 11.520 x 2160 beeldpunten. Uiteraard is daar de nodige grafische kracht voor nodig, en dus heeft Razer een GTX 1080 geïntegreerd. Toch is de laptop zelf niet dikker dan we van de fabrikant gewend zijn.

De behuizing zelf is namelijk even dun als die van de Razer Blade Pro, al is het gedeelte waar de schermen in opgeborgen worden mede dankzij de benodigde armen uiteraard wel behoorlijk dik. De slanke basis zorgt er echter voor dat het geheel praktisch niet dikker is dan de meeste andere gaming-laptops. Het gewicht moet overigens op zo'n 5,4 kilogram uitkomen.

Over prijs en beschikbaarheid werd uiteraard niet gesproken: Project Valerie is vooralsnog een proof of concept.