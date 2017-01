CES: AMD Zen-processor met acht cores op 3,6 GHz en 3,9 GHz turbo gespot

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 5 januari 2017 21:11, bron: HardwareLuxx

AMD had op de eerste dag van CES al een demosysteem staan met een 8-core Ryzen-processor en zelfs een Vega-videochip, maar zoals gebruikelijk was inkijk in het systeem praktisch onmogelijk. Toch heeft het Duitse HardwareLuxx het systeembeheer kunnen openen om informatie van de processor te achterhalen.

In zijn presentaties heeft AMD het vooralsnog over een boost-frequentie gehad van minimaal 3,4 GHz, maar daar zit blijkbaar nog wat rek in. Waar eerdere 8-core engineering samples nog standaard op 3,0 GHz werkte, was revisie 3 van Ryzen in het demosysteem op 3,6 GHz ingesteld - met daarbij een boost tot 3,9 GHz.

Het Franse tijdschrift Canard PC Hardware laat in een tweet aan de Duitse publicatie weten dat de vierde revisie al klaar ligt, en die een turbo tot 4,0 GHz krijgt (met dezelfde basis van 3,6 GHz). Informatie van Canard is doorgaans betrouwbaar; het is ook de bron van eerdere Ryzen-informatie geweest, waaronder de eerste onafhankelijke benchmarks.

Uiteraard is nog niets van dit verhaal door AMD bevestigd. De Ryzen-processors moeten overigens ergens in het eerste kwartaal van dit jaar op de markt komen.



Foto afkomstig van HardwareLuxx - klik voor vergroting