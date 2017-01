CES: Tesoro ontwikkelt low-profile mechanisch toetsenbord

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 6 januari 2017 18:34

Mechanische toetsenborden komen in allerlei vormen en maten, maar echt slank of stijlvol zijn ze doorgaans niet te noemen. Dat komt deels natuurlijk omdat de mechanische switches van bijvoorbeeld Cherry nogal hoog zijn, maar Tesoro heeft op de CES een prototype laten zien van een wel heel slank toetsenbord met mechanische aanslag.

Het bord is momenteel nog in ontwikkeling, en moet pas ergens in het tweede kwartaal van dit jaar in productie gaan. Het geheel is slechts 12 millimeter dik, wat ook meteen betekent dat de toetsen niet bijster ver ingedrukt kunnen worden. De doelgroep bestaat dus uit mensen die een stijlvol toetsenbord willen dat wel degelijk en mechanisch is.

Tesoro wil de uiteindelijke versie van dit low-profile toetsenbord op Computex introduceren.