CES: Asus toont ROG muizen, gaming desktops en eerste ROG gaming router

Door Luuk van Gestel vrijdag 6 januari 2017 21:38

Tijdens CES toont Asus zijn eerste (officiële) gaming router uit de Republic of Gamers-lijn. Het gaat om de Rapture GT-AC5300 Tri-band router met acht Gigabit netwerkpoorten. De router heeft een niet nader genoemde 1,8 GHz quadcore CPU en twee USB 3.0-poorten.Twee van zijn acht LAN-poorten zijn dedicated gaming-poorten. De router geeft het netwerkverkeer over die poorten voorrang. Pingtijden en bandbreedte zullen hierdoor verbeteren. Gamers kunnen de huidige status van de internetverbinding bekijken, maar ook de stabiliteit van het netwerk, hoeveel gaming-apparaten er op dat moment online zijn en wat voor apps of games ze draaien.

Acht WiFi-antennes zouden een snelheid van 5,3 Gbit/s behalen. Hiervoor gebruikt de router één 2,4-radio en twee 5 GHz-radio's. De beide 5 GHz-radio's leveren een snelheid van elk 2.167 Mbit/s en de 2,4 GHz-radio levert 1.000 Mbit/s.

Asus introduceert drie nieuwe gaming desktops, de GT51CH, G20CI en de GR8 II.

De GT51CH gaming desktop heeft een Core i7 7700K die standaard is overklokt naar 4,8 GHz, bevat daarnaast twee GTX 1080 GPU's in SLI, 64 GB RAM, USB 3.1 Type-A en Type-C, waterkoeling, Aura Sync RGB-verlichting, een ESS Sabre DAC voor hoofdtelefoons en 802.11ac. De desktop is bedoeld voor games op 4K-resolutie.

De G20CI is iets anders met een non-K Kaby Lake in een Small Form Factor-behuizing. Verder bevat de kleine desktop een GTX 1080 en 32 GB RAM. Volgens Asus is het een stil systeem, met een geclaimde 22dB in idle. Ook dit model heeft een ESS Sabre DAC, Aura Sync RGB-verlichting en USB 3.1-poorten.

Ook de GR8 II is een SFF-PC met een inhoud van slechts 4 liter. De opvolger van de GR8 is voorzien van een GTX 1060, een Kaby Lake processor en 32 GB RAM. De GR8 II is voorzien van Aura Sync RGB-verlichting, 802.11ac, USB 3.1 en SupremeFX audio.

Tot slot introduceert Asus een aantal ROG-muizen. De Gladius II is een optische gaming muis met Aura Sync RGB-verlichting en duurzame Omron switches. De klik-weerstand is in te stellen, er is een DPI-knop en een duimknop voor instant DPI-precisie.

De Strix Evolve is verwisselbaar van vorm en heeft Aura Sync RGB-verlichting. Eenvoudig verwisselbare top-covers laat gebruikers hun eigen ergonomisch ontwerp kiezen, waardoor links- en rechtshandigen goed gebruik van deze muis kunnen maken. Ook deze muis heeft Omron switches.

De Strix Impact is een lichtgewicht en ergonomisch-gevormde muis voor links- en rechtshandigen, bevat Aura Sync RGB-verlichting en Omron switches. De Strix Impact komt met een DPI-knop en een DPI-indicator.

Als laatste presenteert Asus de ROG GX970, een gaming muis met verwijderbaar zijpaneel. Er wordt een paneel bijgeleverd waarin tien duimknoppen verwerkt zitten. De GX970 heeft onboard geheugen, de DPI kan ingesteld worden van 50 - 12.000 DPI en een aanpasbaar gewicht.