Blauwe Samsung Galaxy S7 Edge nu verkrijgbaar

Door Michiel Berkhout zaterdag 7 januari 2017 22:53, bron: Trusted Reviews, Samsung

Eind oktober kondigde Samsung aan dat de koraalblauwe kleuroptie van de Galaxy Note 7, die uit de handel werd gehaald vanwege oververhittings- en zelfs brandproblemen, ook beschikbaar zou komen voor de Galaxy S7 Edge. Het Zuid-Koreaanse bedrijf lijkt hiermee de verloren klantengroep terug te willen winnen, aangezien deze lichte blauwtint bij de Note 7 één van de populairdere kleuren was.

De koraalblauwe Galaxy S7 Edge is reeds sinds 5 november beschikbaar in Singapore en tegen het einde van 2016 verscheen hij ook in de Verenigde Staten. Een lancering in Europa bleef tot dusverre uit, maar daar is nu verandering in gekomen. Zo is de kleuroptie inmiddels op de Nederlandstalige Samsung-website verschenen en is het toestel in kwestie ook bij verschillende winkels opgedoken.

De koraalblauwe versie van de Samsung Galaxy S7 Edge kost op dit moment gemiddeld €759,88.