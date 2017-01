CES: Shapeheart connected armband met hartslagmeter en plaats voor smartphone

Door Luuk van Gestel zondag 8 januari 2017 20:17

Shapeheart is een smartband met hartslagmeter en plaats voor een smartphone. De band maakt gebruik van optische sensoren die geplaatst zijn in een speciale houder. Bij continu gebruik heeft het apparaat heeft een batterijtijd van tien uur en hij is op te laden met een mini-USB kabel. Shapeheart is compatibel met alle running apps en verbindt via Bluetooth.

De smartband is zo ontworpen dat de smartphone snel en eenvoudig te verwijderen is, wat handig is als je gebeld wordt of een bericht moet beantwoorden. Shapeheart komt beschikbaar in maart, aan het begin van het hardloopseizoen, voor een prijs van 99 euro.