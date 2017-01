MSI vernieuwt Gaming-desktops en toont CM MasterCase met MSI-branding

Door Mitchell Dragt maandag 9 januari 2017 13:02, bron: MSI

MSI heeft een aantal gaming-desktops een update gegeven naar Kaby Lake. Onder meer de compacte Trident 3, de Nightbalde-serie en de wat meer extreme Aegis Ti3 kregen die vernieuwing. Ook heeft MSI een behuizing laten zien in samenwerking met Cooler Master.

De Trident 3 werd nog niet zo lang geleden geïntroduceerd, maar heeft nu al een update gekregen. Er was al een GTX 1060 met 3 of 6 GB aan boord, samen met een Intel Core i5 of i7. Het werkgeheugen betrof maximaal 32 GB DDR4-2.133 en opslag kon in de vorm van een 2,5"-schijf om een M.2-SSD. Aan dit geheel zijn de processors vervangen voor een Core i5-7400 of een i7-7700. Het geheugen is nu DDR4 op 2.400 MHz. Ook de Nightblade-serie krijgt de i5-7400 of de i7-7700. Vanaf deze of volgende maand zullen ze verkrijgbaar zijn.

Voor de Aegis-serie heeft MSI eenzelfde behandeling in petto. Onder meer de Aegis Ti3 is nieuw en krijgt een Z270-moederbord met een Core i7-7700K erin. Door Kaby Lake worden ook Intels Optane SSDs ondersteund, naast het feit dat er nu drie M.2-schijven in kunnen. Aan de videokaarten wijzigt niets, een dubbele GTX 1070 of 1080 behoort tot de mogelijkheden. Wanneer deze beschikbaar komt is nog niet bekend.

Als kers op de taart heeft MSI nu ook een manier om je eigen systeem in een MSI-branded kast te bouwen. Het heeft met Cooler Master samengewerkt aan de MasterCase 5 MSI Gaming. De foto's hieronder spreken voor zich, maar er is nog wat extra's toegevoegd. Zo is op het voorpaneel nu ook een VR-link HDMI-poort te vinden, samen met een iets gewijzigde layout van de poorten. De kappen voor- en bovenop moeten het uiterlijk wat agressiever maken. Het is nog niet duidelijk wanneer de kast op de markt komt.



Excuses voor de bewogen foto's.