Kaby Lake Pentium-processors hebben HyperThreading

Door Mitchell Dragt maandag 9 januari 2017 16:05, bron: Intel ARK, Intel

De Kaby Lake-processors van Intel zijn alweer een paar dagen geleden aangekondigd. De nieuwe generatie brengt een overklokbare Core i3, alsmede HyperThreading naar die lijn. Intel heeft nog meer voor ons in petto, zo ontdekte gebruiker J_C_W op ons forum en wist Sw333t te verifiëren bij Intel. De nieuwe Pentium-processors krijgen met deze generatie ook HyperThreading, waardoor ze erg op Core i3's gaan lijken.

Het betreft de Pentium G4560, G4560T, G4600, G4600T en G4620. De Pentium-chips hadden tot voorheen twee cores en twee threads, met uitzondering van een speciaal model van jaren geleden. Deze vijf nieuwe modellen hebben twee cores en vier threads. Een blik bij de gegevens van Intel leert ons dat het enige verschil tussen Core i3's en Pentium-processors nu de ondersteuning van de AVX2-instructie is.

Deze instructie is geïntroduceerd met Haswell en moet onder andere Floating Point-operaties flink versnellen. Intel heeft een vergelijking voor servers online staan tussen AVX 2.0- en SSE-instructies met prestaties in de LINPACK-benchmarks. AVX 2.0 blijkt in die benchmark meer dan twee keer zo snel dan SSE. Het is voornamelijk voordelig bij gebruik van databases en video-verwerking met een hoge intensiteit. De effecten hiervan voor deze Pentiums zijn uiteraard nog niet bekend.



Met dank aan gebruiker Sw333t en J_C_W.