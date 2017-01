CES: ASUS toont drie Type-C dockingoplossingen

Door Michiel Berkhout dinsdag 10 januari 2017 17:37

Op de stand van ASUS waren naast de ROG Strix Magnus microfoon en VivoMini VC66 mini-PC’s, waar we zojuist al over berichtten, ook verschillende Type-C dockingoplossingen voor laptops terug te vinden. Zo onthulde de fabrikant drie apparaten; de SimPro Dock, de Universal Dock en de Mini Dock.

SimPro Dock

De SimPro Dock is de grootste en meest uitgebreide van de drie, en biedt aansluitingen aan zowel de voor- als achterkant van het apparaat. Aan de achterzijde zijn maar liefst vier beeldaansluitingen terug te vinden, te weten HDMI, VGA en tweemaal DisplayPort. Ook voorziet hij in twee USB-poorten en een LAN-aansluiting. Aan de voorkant zijn drie USB-poorten (waarvan één Type-C), een geheugenkaartlezer en een 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting terug te vinden. Ook een aan/uit-schakelaar ontbreekt niet.

Universal Dock & Mini Dock

De Universal Dock is een maatje kleiner dan de zojuist besproken SimPro Dock en voorziet in twee beeldaansluitingen (HDMI en VGA) evenals een geheugenkaartlezer, audio-aansluitingen en drie USB-poorten, waarvan één wederom een Type-C exemplaar betreft. De Mini Dock is, de naam zegt het eigenlijk al, het kleinste exemplaar van de drie en voorziet in éénmaal USB 3.0, HDMI en USB Type-C.