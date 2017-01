Samsung onthult 24" AiO-systeem met soundbar

Door Michiel Berkhout dinsdag 10 januari 2017 20:52, bron: NextPowerUp

Tijdens CES onthulde Dell het XPS 27 AiO-systeem, dat door de aanwezigheid van tien luidsprekers aanzienlijk beter geluid moet bieden dan doorgaans het geval is bij dergelijke systemen. Ook Samsung heeft nu een all-in-one aangekondigd waarbij geluidskwaliteit de focus heeft, wat zich uit door de aanwezigheid van een soundbar in de standaard, waarin ook de rest van het systeem is geïntegreerd.

De soundbar voorziet in twee luidsprekers met een vermogen van 10 watt per speaker. Het apparaat biedt verder een aanraakgevoelig scherm met een diagonaal van 24 inch en een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels. Hij wordt aangedreven door een Intel Core i5 7400T processor op een kloksnelheid van 2,4 GHz. Deze chip wordt gecombineerd met maximaal 16 GB RAM en tot 1 TB opslaggeheugen.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.