HTC introduceert U Ultra met dubbel scherm en U Play

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 12 januari 2017 22:50

Het nieuwe jaar begint voor HTC met een nieuwe serie smartphones, namelijk de U-familie. Met de slogan 'It's all about you' wil het Taiwanese bedrijf zijn focus terug bij de gebruiker leggen: bij de twee nieuwe toestellen draait het allemaal om u.

Dat uit zich voornamelijk in enkele software-features, zoals de Sense Companion - een digitale assistent die afhankelijk van het weer bijvoorbeeld advies over kleding geeft. Daarnaast is stemherkenning ingebouwd voor het besturen van de telefoon, zelfs in slaapstand.

De HTC U Ultra en U Play worden op 2 maart in de Nederlandse winkels gelegd, voor nog onbekende prijzen.

HTC U Ultra

Duidelijk de meest high-end van de twee nieuwe modellen is de U Ultra, waar vooral het dubbele scherm de aandacht trekt. Het idee is hierbij dat je snel toegang hebt tot bijvoorbeeld je favoriete contacten, apps, herinneringen en notificaties. Terug van weggeweest is BoomSound, nu in een Hi-Fi edition met een tweeter boven en woofer beneden. Ook zijn vier microfoons geïntegreerd om in 360 graden geluid op te nemen en te assisteren bij dempen van achtergrondgeluid.

Een oude term die menigeen ook nog zal herkennen is UltraPixel: een idee van HTC om de camera op lagere resolutie te laten werken, zodat iedere pixel meer licht binnenkrijgt en de camera dus beter presteert in het donker. Ditmaal is het echter voornamelijk softwarematig, want de sensor achterop is met 12 megapixels nog alleszins redelijk.

Specificaties:

5,7" Super LCD 5 (2560 x 1440)

Tweede scherm: 2,05" (160 x 1040)

Gorilla Glass 5 (64GB-model) of saffierglas (128 GB)

Snapdragon 821 (quad-core, 2,15 GHz)

4 GB werkgeheugen

64 / 128 GB opslag (uitbreidbaar)

12-megapixel camera (BSI-sensor, laser autofocus, PDAF, optische beeldstabilisatie)

16-megapixel front-facing

BoomSound Hi-Fi Edition

3000 mAh accu (incl. Quick Charge 3.0)

802.11ac WiFi, NFC, 4G LTE

USB 3.0 Type-C

Android 7.0 met HTC Sense

HTC U Play

Wellicht bedoeld voor de hogere mid-range is de U Play, een toestel dat qua features daar terecht zou komen. Het scherm is aan de randen gebogen en moet daardoor een luxere uitstraling geven. Enkele features van het high-end model zul je echter moeten missen, waaronder BoomSound en de UltraPixel camera achterop.

Specificaties: