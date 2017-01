Panasonic komt met robuuste zakelijke tablet

Door Steven Swart vrijdag 13 januari 2017 22:27, bron: NextPowerUp

Er zijn veel mobiele apparaten die geleverd worden als extra stevige variant die tegen een stootje kan. De Galaxy Active-reeks van Samsung is hier een voorbeeld van, maar ook diverse cases hebben een dergelijk ontwerp. Panasonic gaat echter met de FZ-A2 een stap verder. Het gaat hier om een zakelijke tablet die voldoet aan militaire standaarden.

De FZ-A2 is een 10,1-inch Android-tablet met een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Een Intel Atom Z8550-processor is verantwoordelijk voor de prestaties en wordt gecombineerd met 4 GB aan RAM. Standaard is er 32 GB aan interne opslag aanwezig, net als een batterij van 2720 mAh. Optioneel is er nog een vervangbare batterijmodule leverbaar.

Wat de FZ-A2 echter bijzonder maakt, is de MIL-STD-810G-certificatie. Er is echter geen overkoepelende organisatie die producten voor deze standaard test, waardoor fabrikanten regelmatig maar enkele test naar eigen inzicht uitvoeren. Hierdoor zijn de eisen voor de certificering open voor interpretatie. Daarnaast is ook een IP65-certificering aanwezig.

De Panasonic FZ-A2 is een rigide zakelijke tablet. Met een adviesprijs van 2189 is de adviesprijs niet mals.