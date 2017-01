Nieuwe generatie Nvidia Shield Portable duikt op

Door Michiel Berkhout zaterdag 14 januari 2017 20:28, bron: NextPowerUp

Al in april 2015 doken er voor het eerst aanwijzingen op over een nieuwe generatie van de Nvidia Shield Portable console. Vervolgens bleef het lange tijd stil, maar inmiddels is het desbetreffende apparaat weer op de radar verschenen. Om precies te zijn bij de Amerikaanse toezichthouder FCC.

Wat specificaties betreft kunnen we de nodige veranderingen verwachten ten opzichte van zijn voorganger. Zo maakt de Tegra 4 SoC plaats voor een Tegra X1, die ook in de Shield TV wordt gebruikt. Het scherm betreft niet langer een 5-inch exemplaar met een resolutie van 1.280 bij 720 pixels, in het nieuwe apparaat zou het om een 5,66-inch exemplaar met 1.440 bij 810 pixels gaan. Het ligt voor de hand dat hij ook van WiFi 802.11ac wordt voorzien. Verdere details ontbreken tot op heden.