HTC pauzeert uitrol Nougat-update voor de HTC 10

Door Michiel Berkhout zaterdag 14 januari 2017 21:38, bron: NextPowerUp

Eind 2016 begon HTC met de uitrol van een update voor de HTC 10, waarmee het toestel wordt voorzien van Android 7.0 ‘Nougat’. Deze uitrol ging al niet bijster snel, maar dit blijkt niet het enige probleem te zijn waar het bedrijf mee kampt. Zo blijken er de nodige bugs in de update te zitten.

De aanwezige bugs zouden van een dusdanige aard zijn dat HTC ervoor heeft gekozen om de uitrol van de update te pauzeren, al wordt niet nader gespecificeerd wat voor problemen er precies aanwezig zijn. Het nieuws komt van de Duitse tak van het bedrijf en het is op dit moment ook niet geheel duidelijk of het om een regionale pauze gaat of dat het een wereldwijde pauze betreft. Voor gebruikers die het besturingssysteem al hebben geïnstalleerd zit er niets anders op dan wachten op de volgende update.