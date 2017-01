Coolblue stopt verkoop smartphone-abonnementen door nieuwe wetgeving

Door Luuk van Gestel zondag 15 januari 2017 11:40, bron: Androidworld, Droidapp

De bekende webshop Coolblue stopt met de verkoop van smartphone-abonnementen. Hierbij gaat het om abonnementen in combinatie met toestellen, maar ook SIM-only abonnementen. Volgens Coolblue is de nieuwe kredietwetgeving de reden voor de verkoopstop.

Op 1 januari 2017 is een nieuwe telecomwet ingegaan. Het afsluiten van een telefoonabonnement met een toestel die een minimale waarde van 250 euro heeft, wordt volgens de telecomwet gezien als 'koop op afbetaling'. Als gevolg wordt de klant opgenomen in het BKR-register, waardoor de klant bijvoorbeeld duizenden euro's minder hypotheek kan lenen. Aanbieders van telecomabonnementen zijn vanaf 1 januari verplicht om duidelijk aan te geven hoeveel je voor je abonnement maandelijks betaalt, maar ook hoe hoog het telefoonkrediet is (kosten van de telefoon). Vanaf 1 mei zijn telecomaanbieders verplicht een inkomenstoets te doen bij de klant en bij een negatieve uitslag mogen zij geen abonnement meer verstrekken.

Wanneer de mobiele telefoon goedkoper is dan 250 euro, of de klant een aanbetaling doet waardoor het toestel minder dan 250 euro kost, wordt de lening niet bij het BKR geregistreerd.

Coolblue zal vanaf 1 februari stoppen met de verkoop van telefoonabonnementen. Alle abonnementen zullen van de site verdwijnen. Bestellingen die geplaatst zijn voor 1 februari worden nog wel uitgeleverd, aldus Coolblue. Het bedrijf noemt de toegenomen 'complexiteit' door de nieuwe telecomwet als een van de redenen om de verkoopstop toe te passen. Coolblue verwacht niet het serviceniveau te kunnen garanderen zoals klanten gewend zijn van het bedrijf, aldus een woordvoerder. Het bedrijf zal nog wel doorgaan met de verkoop van losse telefoons.