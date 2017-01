EK heeft nieuwe modulaire All-in-One waterkoelers in pijplijn

Door Steven Swart maandag 16 januari 2017 10:15, bron: EK

EK is een Sloveense fabrikant die gespecialiseerd is in waterkoeling voor PC's. Naast allerlei componenten die men kan gebruiken om zelf een gehele loop samen te stellen, bestaat er ook de mogelijkheid om vooraf gevulde All-in-One (AiO) producten te kopen. Deze laatste producten vereisen minder know-how en zijn voor consumenten met een lager budget beschikbaar. EK maakt bekend dat de volgende generatie vooral op modulariteit gericht zal zijn.

Op dit moment heeft EK al de EK-XLC Predator-lijn van kant-en-klare waterkoelers beschikbaar. De loop hoeft niet bijgevuld te worden en vereist, naast het plaatsen van de radiator en het CPU-blok, geen verdere planning. Aangezien elke gebruiker andere eisen heeft, zoals bijvoorbeeld een los GPU-circuit, gaat EK bij zijn volgende generatie van producten modulariteit toevoegen. Dit nieuwe product gaat als EK-MLC door het leven.

MLC staat voor 'Modular Liquid Cooling'. Gebruikers kunnen bij aankoop in de toekomst aangeven welke radiator-pomp-waterblok combinatie ze wensen, zodat deze bij aankoop gelijk gereed is voor gebruik. EK wil drie modulaire elementen in het circuit houden: radiator-pomp, waterblok en GPU-blok. Hierdoor gaat EK All-in-One loops aanbieden die niet alleen de CPU koelen, maar bijvoorbeeld ook meerdere videokaarten.

De nieuwe EK-MLC lijn zorgt ervoor dat de EK-XLC Predator modellen per direct end-of-life zijn. De nieuwe EK-MLC producten verschijnen in het tweede kwartaal van 2017.

Een teaser van EK