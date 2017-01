Microsoft-patent onthult hybride smartphone / tablet

Door Luuk van Gestel dinsdag 17 januari 2017 09:26, bron: MSPoweruser, The Verge, Nextpowerup, Korea Herald

Microsoft heeft in een patentaanvraag een ontwerp laten zien van een smartphone die middels een flexibele scharnier tot tablet is uit te vouwen. In de aanvraag is een ontwerp met zowel een enkele als een dubbele scharnier te zien.

De patentaanvraag gaat gepaard met notities en schema's over een smartphone die uitvouwbaar is tot tablet of tot een 'tent'. Het mobiele apparaat wordt voorzien van meerdere schermen, waardoor het groter wordt in bepaalde configuraties.

Het patent is al aangevraagd in 2014, ook al is het pas recent ontdekt. De aanvraag is gedaan door Kabir Siddiqui, een naam die we eerder zagen op patentaanvragen van de Microsft Surface-kickstand en de hoek van de Surface camera.

Er gaan al een tijdje geruchten dat Microsoft van plan is een Surface-telefoon uit te brengen. Onlangs sprak Satya Nadella nog over een 'ultiem mobiel apparaat'. Het is onwaarschijnlijk dat de patentaanvraag het uiteindelijke ontwerp is van zijn nieuwe Surface-telefoon. Andere bedrijven, zoals Samsung en LG, werken ook aan opvouwbare telefoons.