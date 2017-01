Sapphire onthult RX 460 met 1024 stream processors

Door Michiel Berkhout dinsdag 17 januari 2017 19:33, bron: VideoCardz

Sapphire heeft in China een nieuwe variant op de Radeon RX 460 aangekondigd. Het betreft een bijzonder model, want dit exemplaar voorziet in een volledig ingeschakelde Polaris 11 grafische processor. Dit houdt alle aanwezige stream processors, om precies te zijn 1024, zijn geactiveerd. Ter vergelijking, reguliere Radeon RX 460-modellen beschikken over 896 ingeschakelde stream processors.

De videokaart in kwestie maakt onderdeel uit van Sapphire’s Nitro-reeks en beschikt over een dual-fan koeler. De grafische chip doet zijn werk op een kloksnelheid van 1.250 MHz terwijl er 4 GB GDDR5-videogeheugen voorhanden is. Het ziet er echter niet naar uit dat de desbetreffende videokaart ook buiten Azië uitgebracht zal worden. Zo is ook de Radeon RX 470D, een langzamere en tevens goedkopere versie van de bestaande Radeon RX 470, bijvoorbeeld nooit buiten Azië verschenen.