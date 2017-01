BenQ PD2710QC met volledige sRGB-kleurdekking

Door Michiel Berkhout dinsdag 17 januari 2017 21:07, bron: Guru3D

BenQ heeft een nieuwe monitor uit de doeken gedaan; de PD2710QC. Het apparaat is bedoeld voor professioneel gebruikt en dekt het volledige sRGB-kleurenspectrum. Ook is de monitor voorzien van een USB Type-C dockingstation. Zo zou een enkele USB Type-C kabel in de stroomvoorziening van een laptop of mobiel apparaat (maximaal 61 watt) voorzien evenals dataoverdracht, beeld en geluid.

De monitor in kwestie beschikt over een 27-inch IPS-paneel met een resolutie van 2.560 bij 1.440 pixels. Naast het sRGB-kleurenspectrum wordt ook Rec. 709 volledig gedekt. Hij voorziet in zowel HDMI als DisplayPort beeldaansluitingen, evenals ingebouwde luidsprekers en een VESA-mount. Ook heeft BenQ het scherm voorzien van flicker-free technologie en een modus voor blauwlichtreductie.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.