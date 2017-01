Freecom introduceert mSDD MAXX

Door Richard Schouw woensdag 18 januari 2017 18:25, bron: Freecom

Freecom heeft de Europese beschikbaarheid van zijn mSDD MAXX aangekondigd. Met de introductie van deze lichtgewicht SSD stelt de fabrikant zijn lineup van hardeschijf- en SSD-producten met aluminium behuizing en geborsteld metalen uiterlijk verder uit te breiden.

De mSSD MAXX is verkrijgbaar in 512 GB uitvoering en moet volgens Freecom garant staan voor overdrachtssnelheden van maximaal 700 MB/s, weegt 72 gram en meet 91 x 57 x 10 mm (L x B x H). De drive wordt geleverd met twee kabels voor gegevensoverdracht: USB Type-C en USB 3.1 gen 2.

Het station is FAT32 geformatteerd, zodat hij zowel met Windows- als Mac-computers kan worden gebruikt zonder eerst opnieuw te moeten formatteren. Voor bestanden die groter zijn dan 4 GB is op het station software beschikbaar om opnieuw te formatteren naar HFS+ of NTFS.

De SSD wordt geleverd met de reeds geïnstalleerde Nero Backup software en heeft een adviesprijs van € 299,--.