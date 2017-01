AMD Radeon Software-update voor Resident Evil 7

Door Tomas Hochstenbach donderdag 19 januari 2017 12:33, bron: AMD

AMD heeft zijn eerste driver-update van 2017 uitgebracht. In Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.1.1, zoals de driver door het leven gaat, is ondersteuning voor Resident Evil 7: Biohazard toegevoegd. Dat spel komt volgende week dinsdag uit. Daarnaast zijn er een achttal bugs gefixt.

De opgeloste problemen hadden grotendeels betrekking op specifieke gebruiksscenario's, zoals het aanzetten van multi-GPU terwijl Desktop Recording aanstaat of het spelen van Dishonored 2 op bepaalde R9 380's. Gebruikers van de AMD XConnect-technologie, voor het extern aansluiten van een videokaart via Thunderbolt, zullen merken dat met de nieuwe driver Solidworks niet langer vanzelf afsluit bij het loskoppelen van de kaart. Ook een bluescreen bij een specifieke combinatie van audiodrivers en XConnect is opgelost.

Voor een complete lijst van bugfixes kun je een kijkje nemen bij de releasenotes. AMD Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.1.1 is te downloaden voor Windows 7 en hoger.



De nieuwe Resident Evil-game komt volgende week uit.