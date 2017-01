[Pro] Seagate komt met datacenter-schijven van 1 en 2 TB voor oudere toepassingen

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 19 januari 2017 21:38, bron: Seagate

In de zakelijke markt voor harde schijven lijkt het tegenwoordig vooral een race te zijn naar meer opslag per vierkante centimeter, maar twee nieuwe exemplaren van Seagate laten zien dat er ook nog andere doeleinden zijn. Het heeft namelijk Enterprise Capacity HDD's aangekondigd van 1 en 2 TB.

Belangrijk daarbij is dat de magnetische schijven nog ingedeeld zijn met sectoren van 512 bytes, zodat oude toepassingen en replicated servers er mee overweg kunnen. Technieken als shingled magnetic recording (SMR) zijn dan ook even achterwege gelaten. De connector is in beide gevallen overigens SATA600 in plaats van het gangbaardere SAS van 12 Gbit/s. Zoals gebruikelijk bij datacenter-schijven is tot slot ook aandacht besteed om het geheel bestand te maken tegen trillingen.

Doorvoersnelheden worden op een maximum van 194 MB/s geijkt, met daarbij gemiddelde toegangstijden van 4,16 milliseconde. Het grote voordeel van deze schijven vergeleken met de wellicht voor de hand liggende SSD's is de duurzaamheid: beide modellen zijn bedoeld om tot 550 TB per jaar te kunnen wegschrijven, met een garantie van 5 jaar.

De ST1000NM0008 en ST2000NM0008 moeten per direct verkrijgbaar zijn; prijzen liggen momenteel rond opeenvolgend 100 USD en 145 USD.