Betaalbare EM6325 IP-camera met IR-leds bij Eminent

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 19 januari 2017 22:50, bron: Eminent

Vandaag heeft Eminent een nieuwe netwerkcamera de wereld in gestuurd met productcode EM6325. Dat doet vermoeden dat hij de EM6225 gaat opvolgen, die op het eerste gezicht overigens vrijwel identiek lijkt - buiten de iets andere vorm van de antenne en de bij het nieuwe model weggelaten 3,5mm audio jacks.

Wat wel nieuw is, komt ook niet duidelijk uit de specificaties naar voren: beide hebben mechanismes om praktisch alle kanten op te kijken, al is dat met een redelijk beperkt diagonaal gezichtsveld van 70 graden. De resolutie van het opgenomen H.264-beeld is beperkt tot 1280 x 720 pixels, met daarbij 25 beelden per seconde.

Belangrijk zijn de infrarood-leds rond de camera, want daarmee is het mogelijk om ook in het donker herkenbare beelden op te nemen. Die kunnen overigens direct op een MicroSD-kaartje gezet worden, of naar een Synology-NAS gestuurd worden. Ook is er een gratis CamLine Pro-app beschikbaar om het apparaat te beheren.

Eminent heeft de EM6325 CamLine Pro Pan/Tilt HD IP Camera per direct beschikbaar gesteld voor een adviesprijs van 79,95 euro. In onze prijsvergelijker is het apparaat inmiddels ook al opgedoken. Aangezien hij (met uitzondering van de wegbezuinigde audio jacks) praktisch identiek is aan de EM6225, verwijzen we je graag naar de review van deze voorganger, waar een Great Value-award in werd uitgereikt.